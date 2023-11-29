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В России создали новую иглу для малотравматичного прокола почки

В Сеченовском Университете создали малотравматичную иглу для пункции почки

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Ученые Индустриальной лаборатории инновационных инженерных решений в Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ имени И.М. Сеченова разработали новую малотравматичную иглу MG (Magomed Gazimiev) для пункции почек при урологических вмешательствах. Использование MG значительно снижает риск кровотечений и других осложнений во время операции, об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

При хирургическом лечении мочекаменной болезни попасть внутрь почки можно через небольшие проколы в области поясницы при помощи специальных игл. Однако их использование значительно травмирует почку и может привести к развитию у пациента кровотечения и других осложнений.

Чтобы свести такие риски к минимуму, ученые разработали иглу MG. Она состоит из заостренной канюли, атравматичного мандрена (это жесткая проволока или стилет, вставляемый в мягкий катетер) и пружинного механизма, выдвигающего кончик мандрена вперед.

«Такое решение позволяет минимизировать травматизацию тканей во время вмешательства. Кроме того, игла MG очень удобная и простая в применении», — рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией, заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека, профессор Магомед Газимиев.

Клиническое исследование устройства подтвердило, что использование новой иглы снижает частоту тяжелых осложнений во время и после операции. Работа проводилась совместно с индустриальным партнером ООО «Минимально инвазивные технологии» («МИТ»).

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