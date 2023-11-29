Назван фактор, увеличивающий относительный риск сосудистой деменции на 78%

Наличие ишемической болезни сердца в возрасте до 45 лет связано с повышенным риском развития болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные более чем 430 тысяч человек из Британского биобанка. При анализе ученые сделали поправку на пол и образ жизни участников. У пациентов с ишемической болезнью сердца, обнаруженной в возрасте до 45 лет, риск развития деменции был повышен на 36%, болезни Альцгеймера — на 13% выше, сосудистой деменции — на 78% выше по сравнению с участниками, у которых не было ишемической болезни сердца.

«Что нас больше всего удивило, так это линейная связь между возрастом начала ишемической болезни сердца и деменцией. Это показывает огромное пагубное влияние преждевременной ишемической болезни сердца на здоровье мозга», — подчеркнули авторы работы.

В предыдущих исследованиях было обнаружено, что у взрослых наблюдается ускоренное снижение умственных функций после диагностирования ишемической болезни сердца. Следующий шаг — определить, будет ли снижение сердечно-сосудистого риска в молодости способствовать улучшению здоровья мозга в более позднем возрасте, отметили ученые.

Исследование было наблюдательным, а потом не позволяет подтвердить причинно-следственную связь между деменцией и ишемической болезнью сердца. Кроме того, более 94% данных из Британского биобанка принадлежат людям европейского происхождения, то есть результаты не могут быть распространены на людей иного происхождения.

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