Разработан новый метод борьбы с рассеянным склерозом

Ученые из Кембриджского университета в Британии разработали новый метод терапии рассеянного склероза с помощью стволовых клеток. Об этом сообщает Daily Mail.

Рассеянный склероз (РС) или множественный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается головной, спинной мозг и зрительные нервы. По мере прогрессирования выраженность симптоматики неуклонно нарастает от легкого онемения конечностей до паралича или слепоты. Кроме того, у многих людей развивается вторично-прогрессирующий рассеянный склероз, что может привести к инвалидности.

Ученые разработали новый метод терапии, который способен приостановить разрушительную болезнь и защитить мозг от дальнейших повреждений в долгосрочной перспективе. Способ лечения основан на введении в головной мозг стволовых клеток. При рассеянном склерозе иммунная система ошибочно атакует защитный слой белка и жирных кислот, называемый миелиновой оболочкой, который защищает нервы, передающие сигналы мозга. Миелиновая оболочка повреждается и рубцуется, поэтому сигналы мозга, например, к мышцам, которые необходимы для ходьбы, нарушаются. Однако стволовые клетки, которые обладают способностью превращаться в клетки различных органов и тканей человеческого организма, могут снижать активность иммунных клеток, которые разрушают миелиновую оболочку. Они также производят химические вещества, которые предотвращают образование в ней рубцов.

У 15 добровольцев с рассеянным склерозом, на которых тестировали новый метод, не было серьезных побочных эффектов после процедуры. Эффективность терапии стволовыми клетками была подтверждена магнитно-резонансной томографией.

Ученые надеются, что такой подход к лечению может остановить прогрессирование рассеянного склероза. Для усовершенствования новой разработки необходимы дополнительные исследования.

Ранее был обнаружен новый биомаркер рассеянного склероза.