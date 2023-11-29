проект

>

Самый распространенный тип головной боли можно вылечить без таблеток, выяснили ученые

RSNA: МРТ подтвердила связь между головной болью и напряжением шеи

close
100%
Freepik.com

Ученые с помощью МРТ обнаружили первые объективные доказательства существования связи между головной болью и воспалением в напряженных мышцах шеи. Исследование представлено на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Чаще всего первичные головные боли (не являющиеся следствием других заболеваний) возникают из-за напряжения мышц шеи. Хотя обычно это связано со стрессом, точные причины до конца не изучены.

В новом исследовании приняли участие 50 пациентов, преимущественно женщины, в возрасте от 20 до 31 года. У 16 из них была головная боль напряжения, а у 12 — головная боль напряжения плюс мигрень. 22 участника не страдали от головных болей и служили контрольной группой для сравнения.

В группе головной боли напряжения и мигрени наблюдались признаки воспаления и повышенной чувствительности нервных волокон в миофасциальных тканях трапециевидной мышцы. При этом чем больше было таких признаков у пациента, тем чаще у него возникала головная боль и тем сильнее была субъективная боль в шее.

Эти объективные признаки позволят врачам различать здоровых людей и пациентов, страдающих первичными головными болями напряжения. Кроме того, открытие позволит количественно оценивать эффективность различных методов лечения. Также открытие подтверждает, что неинвазивные варианты лечения, направленные непосредственно на мышцы шеи и триггерные точки в них, могут быть высокоэффективными и более безопасными, чем прием обезболивающих препаратов.

«Наши результаты подтверждают роль мышц шеи в патофизиологии первичных головных болей. Поэтому процедуры, направленные на мышцы шеи, могут привести к одновременному облегчению боли в шее, а также головной боли», — заключили авторы.

Ранее были названы мышцы, укрепление которых помогает при артрите колена.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий