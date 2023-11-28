В ГКПЧ рассказали о количестве незаконных дел по лишению россиях дееспособности

С точки зрения прав человека, ситуация с помощью психическим больным во многом в России улучшилась, однако количество незаконных дел по лишению здоровых людей дееспособности остается высоким. В 95% случаях в делах по лишению дееспособности суд встает на сторону психиатрической больницы, которая выступает за лишении человека дееспособности, об этом «Газете.Ru» рассказала президент гражданской комиссии по правам человека (ГКПЧ) Татьяна Мальчикова.

«Раньше было 99,9%, когда психиатрическая больница выступает за лишение человека дееспособности и суд признает, что да, это надо сделать. Сейчас это 97-95%. То есть процент начал уменьшаться. Мы тоже, в свою очередь, все это время вели огромную просветительскую работу с законодательными органами, с судами, с адвокатами, информируя их о том, что существует такое вопиющее нарушение прав человека, потому что суды проходят, а люди даже не знают о них. У нас таких случаев десятки», – рассказала Мальчикова.

По словам президента ГКПЧ, по закону психиатр даже не обязан доказывать, что человек неадекватен.

«Он не обязан привезти человека в суд и показать: посмотрите, у него слюна до пола течет. Суду бывает достаточно лишь бумаги с психиатрической экспертизой без каких-то других доказательств, положенных по закону. Мы выявили несколько судов, где каждому делу по лишению дееспособности уделяется не больше 8-10 минут. Это целый конвейер лишения дееспособности», – привела пример Мальчикова.

Через некоторые суды, подчеркнула Мальчикова, массово проходят дела по госпитализации и по лишению дееспособности. В ГКПЧ часто обращаются люди уже после того, как они или их родственники вышли из психбольницы или их родственников уже лишили дееспособности.

«По нашей информации, в одном из таких судов судья за один только день успел рассмотреть 50 дел. Тут дело, наверное, в самом суде. Понятно же, что нельзя поставить в расписание 50 дел в день по госпитализации человека в психбольницу. Еще очень часто такие дела о лишении дееспособности рассматривает в суде один или два судьи. Это некоторая специализация, что тоже, на мой взгляд, вызывает вопросы», – заключила собеседница «Газеты.Ru».

Подробнее о том, как в ГКПЧ борются с подобными делами, как любой человек в России может попасть в психиатрическую больницу и не вернуться, и о предложении Татьяны Москальковой информировать МВД о психиатрических диагнозах — в интервью «Газете.Ru».

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