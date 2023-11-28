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Стало известно, как защитить колени при артрите

RSNA: сильный квадрицепс снижает нагрузку на суставы при артрите колена

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Исследователи из Радиологического общества Северной Америки (международного общества радиологов, медицинских физиков и других специалистов) обнаружили, что развитый квадрицепс снижает нагрузку на колени при артрите и потенциально избавляет от необходимости эндопротезирования сустава. Результаты опубликованы в Radiological Society of North America (RSNA).

Остеоартрит коленного сустава является одной из основных причин инвалидности во всем мире. Заболевание возникает в результате механического разрушения нормальных структур сустава, изменения капсулы и повреждения хряща. Улучшить функцию коленного сустава может процедура эндопротезирования, которая включает в себя его удаление и замену имплантом. Эндопротез располагается на месте поврежденной структуры и выполняет ее функцию. При этом движения не сопровождаются болью и дискомфортом.

Тем не менее, здоровье суставов можно поддерживать и без такой операции. Проведя исследование с участием 134 добровольцев, ученые выяснили, что развитый квадрицепс (эта мышца занимает всю переднюю и отчасти боковую поверхность бедра) и мышцы задней поверхности бедра снижают вероятность необходимости тотального эндопротезирования. Мышцы вокруг задней поверхности бедра, известные как подколенные сухожилия, отвечают за разгибание бедра и сгибание колена, а квадрицепс — обеспечивает движение голени в коленном суставе. Они чрезвычайно важны для физической активности.

Ученые сравнили показатели мышечной силы ног 67 пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование одного коленного сустава, с показателями 67 участниками контрольной группы, которым операция не проводилось. Высокое отношение объема четырехглавой мышцы (квадрицепса) к объему подколенного сухожилия было связано с более низкой вероятностью необходимости тотального эндопротезирования.

Исследователи отметили, что их работа может поспособствовать разработке программ тренировок, направленных на развитие силы ног пациентов с артритом. Такие меры помогут улучшить двигательную функцию и самочувствие людей с этим заболеванием.

Ранее выяснилось, что тренировки в неправильное время суток могут ускорить разрушение суставов.

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