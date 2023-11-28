Ученые выяснили, что даже умеренное количество алкоголя опасно для сердца и сосудов

Исследователи из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете в составе научного коллектива выяснили, что даже умеренное количество алкоголя повышает риск развития заболеваний сердца в зависимости от биологического присутствия определенных метаболитов — молекул, которые вырабатываются в организме во время расщепления этилового спирта. Результаты опубликованы в BMC (BioMed Central).

В исследовании приняли участие 2428 человек. Ученые собрали информацию о количестве употребляемого участниками алкоголя и его типе. Они стремились выяснить, какие именно метаболиты, (промежуточные или конечные продукты обмена веществ) образующиеся в результате переработки алкоголя, связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. За 20 лет заболевания этого типа развились у 636 участников.

Исследователи обнаружили, что в ходе метаболизма алкогольных напитков в организме вырабатывается около 60 метаболитов. Сигнализируют о повышенной вероятности появления заболеваний сердца и сосудов семь из них. Также анализы крови участников показали, что вследствие употребления пива в организме образуется меньше метаболитов-маркеров этих заболеваний, чем в результате усвоения вина и ликеров.

Ученые объяснили, что употребление алкоголя даже в умеренных количествах меняет метаболомный профиль человека. Снижение или повышение концентрации метаболитов в сыворотке крови может свидетельствовать о протекании многих процессов в клетке или во всем организме. Иногда эти процессы могут быть признаками развития различных заболеваний.

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