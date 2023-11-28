проект

>

Ученые выяснили, что даже умеренное количество алкоголя опасно для сердца и сосудов

BMC: даже умеренное количество алкоголя повышает риск развития болезней сердца

close
100%
Shutterstock

Исследователи из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете в составе научного коллектива выяснили, что даже умеренное количество алкоголя повышает риск развития заболеваний сердца в зависимости от биологического присутствия определенных метаболитов — молекул, которые вырабатываются в организме во время расщепления этилового спирта. Результаты опубликованы в BMC (BioMed Central).

В исследовании приняли участие 2428 человек. Ученые собрали информацию о количестве употребляемого участниками алкоголя и его типе. Они стремились выяснить, какие именно метаболиты, (промежуточные или конечные продукты обмена веществ) образующиеся в результате переработки алкоголя, связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. За 20 лет заболевания этого типа развились у 636 участников.

Исследователи обнаружили, что в ходе метаболизма алкогольных напитков в организме вырабатывается около 60 метаболитов. Сигнализируют о повышенной вероятности появления заболеваний сердца и сосудов семь из них. Также анализы крови участников показали, что вследствие употребления пива в организме образуется меньше метаболитов-маркеров этих заболеваний, чем в результате усвоения вина и ликеров.

Ученые объяснили, что употребление алкоголя даже в умеренных количествах меняет метаболомный профиль человека. Снижение или повышение концентрации метаболитов в сыворотке крови может свидетельствовать о протекании многих процессов в клетке или во всем организме. Иногда эти процессы могут быть признаками развития различных заболеваний.

Ранее стало известно, почему красное вино может вызывать головную боль.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий