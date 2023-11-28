Стало известно, как именно физические упражнения стимулируют работу сердца

Ученые из Оклендского университета в США обнаружили, что во время физических упражнений увеличивается активность блуждающего нерва, что улучшает насосную функцию сердца. Результаты исследования опубликованы в AHA Journals.

Блуждающий нерв является частью парасимпатической нервной системы человека. Этот нерв, который выходит из яремного отверстия черепа и спускается по шее в грудную и брюшную полости. Именно блуждающий нерв ответственен за постоянный ритм сердца, равномерное дыхание и правильное потоотделение. Также он участвует в работе пищеварения. Американские ученые выяснили, что этот нерв играет важную роль и при физических нагрузках.

Исследователи объяснили, что во время физической активности симпатическая нервная система задействована для увеличения частоты сердечных сокращений и силы, в то время как парасимпатическая, направленная на сохранение энергии, неактивна. Тем не менее, блуждающий нерв, основной нерв парасимпатической нервной системы, остается активен. Ученые выяснили, что он стимулирует способность сердца перекачивать кровь.

Основная функция сердца — насосная. Сердечная мышца обеспечивает постоянный кровоток в организме. Задача крови — разносить по всем органам и тканям кислород, необходимость в котором увеличивается во время выполнения упражнений или другой физической активности.

Блуждающий нерв соединяет мозг с сердцем и другими внутренними органами, включая кишечник. Ученые выяснили, что во время физических упражнений в кишечнике синтезируется пептид VIP (ntestinal peptide). Он помогает коронарным сосудам расширяться, позволяя большему количеству крови проходить через сердце.

В ходе дальнейших исследований ученые попытаются выяснить, можно ли использовать эту способность блуждающиего нерва для улучшения переносимости физических нагрузок при сердечной недостаточности.

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