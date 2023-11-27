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Ученые разработали новый метод лечения ожогов

Scientific Reports: инновационная паста повысит эффективность лечения ожогов

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Ученые из Научно-исследовательского института армии США совместно с коллегами из Оксфордского университета в Британии разработали инновационную методику лечения тяжелых ожогов с использованием пасты, в состав которой входят крошечные фрагменты кожи пациента. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

Процедура включает в себя взятие небольшого образца здоровой кожи с бедра, измельчение его на мелкие кусочки и смешивание с гелем на водородной основе. Затем полученную смесь наносят на рану.

Исследователи утверждают, что использование такой пасты позволит пациентам избежать появления рубцов, характерных для традиционных методов терапии, — они включают в себя удаление участка здоровой кожи и растягивание его на поверхности раны перед наложением швов. При серьезных ожогах пласты кожи, требующиеся для пересадки, могут быть очень большими. Кроме того, их взятие зачастую предполагает использование общего наркоза.

Ученые уже протестировали новую разработку — заживление кожи, на которую наносили пасту, происходило так же быстро, как и при использовании традиционных методов лечения. Перед тем, как паста будет доступна для широкого использования, специалисты намерены опробовать ее еще на нескольких добровольцах.

Ранее ученые предложили использовать коров как доноров зубных имплантов.

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