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Ученые оценили эффективность разных средств от мигрени

European Journal of Neurology: названы три препарата, помогающие от мигрени

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Неврологи из Университета Бергена в Норвегии установили, что лекарство первой линии, обычно назначаемое для предотвращения возникновения мигрени, в конце концов может оказаться не самым оптимальным выбором. Результаты исследования были опубликованы в журнале European Journal of Neurology.

Авторы сравнили различные методы лечения мигрени с участием 104 тыс. человек. Профилактические методы лечения применяются для уменьшения количества приступов мигрени и их тяжести, а острые методы лечения применяются для оказания помощи после начала мигрени. Эффективность первых оценивалась на основании того, как долго люди придерживались их и как часто они использовали вторую группу методов.

Многие больные принимают именно вторую группу препаратов, однако результаты показали, что все профилактические методы лечения были в некоторой степени более эффективны в снижении частоты, продолжительности и интенсивности мигрени. Наибольший положительный эффект, по–видимому, оказывали ингибиторы CGRP, амитриптилин и симвастатин. Причем многие из более дешевых вариантов оказались столь же эффективными, как и более дорогие фармацевтические препараты.

Все три препарата превзошли бета-блокаторы, которые являются обычным средством для профилактики мигрени. Ингибиторы CGRP нацелены на пептид, связанный с геном кальцитонина, который связан с воспалением в головном мозге.

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