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Найден новый фактор риска почечной недостаточности

JCEM: высокий гликированный гемоглобин повышает риск хронической болезни почек

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Индекс гликирования гемоглобина — ранее неизвестный фактор риска развития хронической болезни почек. Об этом сообщают авторы исследования, опубликованного в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Хроническая болезнь почек (ХБП) — прогрессирующее необратимое снижение фильтрационной способности почек, которое может привести к их отказу. Ранее это состояние было известно как хроническая почечная недостаточность. В новом исследовании ученые использовали данные 23 467 человек, не страдающих ХБП. За ними наблюдали в среднем в течение пяти лет. ХБП развилась у 2540 пациентов.

Сильнее всего из показателей крови с риском ХБП была связана низкая скорость клубочковой фильтрации. Вторым наиболее надежным фактором риска был высокий гликированный гемоглобин. При этом исследователи учли другие факторы, включая включая возраст и систолическое артериальное давление.

«До сих пор у нас были лишь ограниченные инструменты для прогнозирования развития ХБП у людей, которые не страдают от обычных факторов риска, включающих диабет и гипертонию», — отметили авторы исследования.

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