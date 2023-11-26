Найден способ уменьшить симптомы нижних мочевыводящих путей без лекарств

Здоровый образ жизни, тренировки мочевого пузыря и контроль потребления жидкости позволяют облегчить симптомы нижних мочевыводящих путей без лекарств. Исследование опубликовано в British Medical Journal (BMJ).

Симптомы нижних мочевыводящих путей (СНМП) — это комплекс расстройств, включающих учащенное мочеиспускание, стрессовое недержание мочи, сильные неотложные позывы к мочеиспусканию, в том числе и ночью. Они встречаются у 30% у мужчин старше 65 лет. Текущие рекомендации NICE (Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании) по лечению включают тренировку мочевого пузыря, контроль потребления жидкости и изменения образа жизни. Однако доказательств их эффективности недостаточно, а практика врачей различается.

В новом исследовании ученые из Бристольской медицинской школы подтвердили, что консультация медицинского специалиста и выдача информационного буклета с рекомендациями по изменению образа жизни могут более эффективны, чем обычное лечение.

В исследовании приняли участие 1077 взрослых мужчин, каждый из которых страдал от симптомов нижних мочевыводящих путей в период с июня 2018 года по август 2019 года. 524 получили новое лечение, а 553 — обычное. Медсестры общей практики помогали участникам определиться с нужным разделом буклета, а затем в течение 12 недель удаленно отслеживали самочувствие пациентов.

Многие симптомы уменьшились в течение 12 месяцев у мужчин с умеренной тяжестью заболевания при использовании стандартизированного буклета, причем такой подход был эффективнее обычного.

«В первичной медико-санитарной помощи мы часто традиционно полагались на фармацевтическое лечение мужчин с неприятными симптомами мочеиспускания. Исследование TRIUMPH подчеркивает важность обсуждения консервативных мер со всеми этими пациентами — для некоторых мужчин их будет достаточно, а для других эти меры могут выступать дополнением к любому назначенному лекарству», — отметил один из авторов исследования.

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