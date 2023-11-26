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Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают нарушения обмена веществ

Scientific Reports: сладости и еда из очищенных зерен нарушают обмен веществ

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Употребление продуктов, вызывающих скачок глюкозы в крови, связано с повышенным риском метаболических нарушений. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие в общей сложности 527 взрослых с различным социально-экономическим статусом из иранского города Исфахан. Потребление продуктов с высоким гликемическим индексом (то есть вызывающих резкое повышение уровня глюкозы в крови) оценивали с помощью анкет. К этим продуктам относятся рафинированное (очищенное) зерно, сахар, картофель и десерты.

Пациентов разделили на две группы: метаболически здоровых и нездоровых. В последнюю вошли люди с двумя и более отклонениями от нормы: уровнем глюкозы натощак ≥ 100 мг/дл, принимающие сахароснижающие препараты, с аномальными уровнями «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов в сыворотке, высоким уровнем С-реактивного белка, кровяным давлением ≥ 130/85 мм рт. ст. и принимающие препараты для снижения давления.

Значительное потребление продуктов с высоким гликемическим индексом было связано с гипертонией, а умеренное потребление — с повышенным уровнем триглицеридов, то есть жиров. Многие любители этих продуктов среди участники исследования имели пониженную чувствительность к инсулину, то есть их уровень глюкозы после еды снижался медленнее, чем должен был в норме. Пациентам с диабетом, гипертонией и ожирением следует избегать продуктов с высоким гликемическим индексом, подчеркнули ученые.

Ранее ученые выяснили, какое питание снижает давление не хуже лекарств.

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