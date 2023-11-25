Ученые выяснили, что мозг долго сохраняет признаки сознания при остановке сердца

Американские ученые из Медицинской школы Университета Нью-Йорка выяснили, что мозг человека способен сохранять признаки сознания на протяжении десятков минут после остановки сердца при условии, что больного в это время реанимируют. Исследование опубликовано в научном журнале Resuscitation.

При остановке сердца работа органа резко прекращается, останавливая приток крови к мозгу и другим жизненно важным системам организма. Человек впадает в кому и может быстро уйти из жизни, если ему не окажут срочную помощь.

Исследование специалистов показало, что даже во внешне бессознательном состоянии многие люди сохраняют воспоминания о том, что они слышали и чувствовали в то время, пока их сердце не билось.

Специалисты выявили 567 пациентов с остановкой сердца. Во время реанимации им на грудь помещали планшетный компьютер, который воспроизводил изображения и звуки, чтобы проверить их память в данном состоянии. Процедура сердечно-легочной реанимации (СЛР) в среднем длилась 26 минут, но в отдельных случаях могла занимать до часа.

Из этой группы врачам удалось восстановить кровообращение у 213 человек, однако лишь 53 сумели поправиться и выписаться из больницы.

С 28 выжившими провели интервью об их сознательных переживаниях во время остановки сердца. Одиннадцать сообщили о воспоминаниях и ощущениях, указывающих на наличие сознания, несмотря на отсутствие его внешних признаков. Эти переживания включали выход из комы во время или после реанимации, а также различные видения.

Ощущения, о которых рассказали эти 11 человек, можно сгруппировать в три категории: выход из комы во время или после реанимации, сновидческие переживания и воспоминания о состоянии при остановке сердца.

Были опрошены еще 126 переживших остановку сердца. Их рассказы выявили аналогичный опыт, а также бредовые и неверные интерпретации медицинских событий. Например, один из пациентов принял ощущение от внутривенного введения препаратов за жар адского пламени.

Участники, вышедшие из комы во время реанимации, обычно описывали влияние процедуры на их организм. Они говорили о том, что в этот период чувствовали электроды, боль, давление от нажатий на грудную клетку, а также слышали разговоры врачей.

В некоторых случаях это сопровождалось видениями радуг, рыб, гуманоидов, деревянных построек и других объектов, а также ощущением выхода из тела и наблюдением за собой со стороны.

Исследователи также использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ для наблюдения за состоянием мозга реанимируемых. Данные ЭЭГ показали различные закономерности. Преимущественно наблюдалось отсутствие активности коры головного мозга в 47% случаях. Однако у 40% пациентов мозговая активность вернулась к норме после начала сердечно-легочной реанимации. Это стало первым случаем фиксации биомаркеров сознания при остановке сердца и СЛР.

Исследование проливает свет на возможные сознательные переживания людей, перенесших остановку сердца, отметили ученые.

Ранее специалисты разработали мобильное приложение для выявления сердечной недостаточности.