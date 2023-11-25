Нейробиологи заявили о прорыве в методах глубокой стимуляции мозга

Международная группа нейробиологов из Швейцарии и Великобритании заявила о прорыве в методах глубокой неинвазивной (не требующей проникновения в орган) стимуляции мозга, которая позволяет влиять на его активность. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

Специалисты изучили возможности модуляции мозговых процессов с помощью транскраниальной временной интерференционной электрической стимуляции (tTIS), направленной на полосатое тело в мозге. С этой областью связаны различные неврологические и психиатрические расстройства, включая инсульты, тревожность, депрессию, а также болезнь Паркинсона и другие нейродегенеративные болезни.

В исследовании задействовали 45 здоровых добровольцев разного возраста. В первом эксперименте участвовали 15 молодых людей, которые должны были постукивать пальцами в определенной последовательности. В это время ученые следили за их мозговыми процессами с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Во время теста специалисты с помощью tTIS воздействовали на полосатое тело, чтобы изменить активность нейронов в данной области.

Во втором эксперименте задействовали как пожилых (средний возраст 66 лет), так и молодых (средний возраст 26 лет) волонтеров. Они выполняли то же задание в более сложной форме, и им дали меньше времени на подготовку.

Результаты показали, что стимуляция мозга улучшила двигательную активность участников в обоих случаях. Во втором эксперименте эффект особенно ярко проявился среди пожилых людей — модуляция позволила им улучшить результаты по отбиванию ритма пальцами более чем на 30% по сравнению с теми, кто выполнял задание без воздействия на мозг.

Специалисты также выяснили, что успех метода зависел от наличия мозговой активности, связанной с задачей. Другими словами, в периоды отдыха воздействие на глубинные зоны мозга не оказывало эффекта.

Ученые считают, что их открытие позволит разработать новые методы лечения различных расстройств, связанных с нейронной активностью.

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