Врачи рассказали, каких продуктов лучше избегать при рефлюксной болезни

Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) следует избегать мяты, шоколада и кофеина. Об этом сообщает HealthDay.

По данным Академии питания и диетологии США, около 30% людей имеют ГЭРБ. Это заболевание сопровождается регулярным забросом содержимого желудка в пищевод, что может привести к изжоге, боли в груди, тошноте или рвоте. Если не лечить ГЭРБ, это может привести к более серьезным заболеваниям, включая рак пищевода.

Диета играет решающую роль в лечении ГЭРБ. Некоторые продукты и пищевые привычки могут усугублять симптомы, в то время как другие могут облегчить и улучшить общее качество жизни людей с этим заболеванием.

Например, стоит избегать мяты, шоколада, алкоголя, кофеина, кислой и острой пищи. Есть нужно небольшими порциями и часто в течение дня, чтобы уменьшить давление на желудок и пищевод. Также стоит ограничить употребление жирной пищи, отдавая предпочтение запеченным или приготовленным на пару продуктам, а также высокобелковым продуктам: нежирному мясу, птице, рыбе, тофу и бобам.

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