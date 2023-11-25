Названо распространенное заболевание, повышающее риск рака поджелудочной

Диабет повышает риск рака поджелудочной, поэтому диабетикам требуется более тщательный скрининг рака. Исследование опубликовано в журнале BIO Integration.

Авторы новой работы проанализировали наличие связи между мутациями, повышающими риск диабета и рака поджелудочной железы. Такой подход носит название менделевской рандомизации и позволяет проверить наличие причинно-следственной связи между заболеваниями, так как исключает влияние факторов среды (статуса курения, социально-экономического положения, диеты и так далее).

Анализ подтвердил, что существует причинно-следственная связь между сахарным диабетом и возникновением рака поджелудочной железы. Вероятнее всего, это объясняется нарушениями работы сигнального пути IGF (инсулиноподобного фактора роста), который управляет энергетическим обменом и ростом клеток в нормальных условиях.

Результаты означает, что люди с сахарным диабетом подвергаются высокому риску рака поджелудочной железы и должны пройти ранний скрининг.

Исследование было проведено в Университете Сяннань (Чэньчжоу, Китай).

Ранее был разработан тест на рак поджелудочной железы с чувствительностью 92%.