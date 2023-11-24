Эксперты рассказали о профилактике проблем с тазовым дном у женщин

Расстройства тазового дна во время беременности не являются неизбежными. Поддержание здорового веса, физические тренировки и упражнения Кегеля уменьшают риск проблем с тазовым дном, например, недержания и опущения органов. Об этом рассказали врачи из Клиники Мэйо.

Тазовое дно представляет собой тонкие ткани, поддерживающие матку, мочевой пузырь, толстую кишку и прямую кишку. Травма мышц и нервов тазового дна также может привести к появлению тазовой боли, недержанию и опущению внутренних органов.

Исследования показывают, что чем больше естественных родов было у женщины, тем выше вероятность того, что у нее возникнет дисфункция тазового дна. Однако около 50% беременных женщин испытывают симптомы нарушений работы тазового дна еще до родов. Дополнительный вес, набранный во время беременности, увеличивает нагрузку на мышцы тазового дна, что приводит к увеличению риска недержания мочи. Запоры часто встречаются во время беременности, особенно в третьем триместре, и также приводят к перегрузке тазового дна.

Кроме того, во время беременности в организме происходят значительные гормональные изменения. Плацента выделяет гормон релаксин, который повышает гибкость связок таза и смягчает шейку матки, чтобы подготовить организм к родам. Избежать этого нельзя, но можно исключить другие факторы риска: курение и подъем тяжестей.

Расстройства тазового дна не являются неизбежным во время беременности, подчеркивает Клиника Мэйо. Точно так же, как беременные женщины принимают витамины и избегают употребления алкоголя, они могут предпринять шаги для снижения риска заболеваний тазового дна, которые включают: регулярные физические упражнения, здоровое питание и посещение занятий для беременных. Часто они включают в себя упражнения на растяжку и дыхание, помогающие координировать работу дыхательной диафрагмы и тазового дна во время родов. Йога для беременных и массаж промежности могут помочь подготовить тазовое дно и снизить риск травм при родах. При правильном выполнении упражнения Кегеля укрепляют мышцы тазового дна, но около 40% людей не выполняют их правильно, поэтому начать стоит с посещения физиотерапевта.

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