Найдены препараты, снижающие риск аутоиммунных заболеваний щитовидки

Препараты против ревматоидного артрита могут предотвратить развитие аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, выяснили ученые из Каролинского института. Исследование опубликовано в Journal of Internal Medicine.

Люди с ревматоидным артритом подвержены повышенному риску других аутоиммунных заболеваний, например, болезней Хашимото и Грейвса, которые приводят к нарушению работы щитовидной железы. При ревматоидном артрите пациенты обычно принимают препараты, которые снижают воспаление. Но аутоиммунные заболевания щитовидной железы чаще лечат только лекарствами, снижающими или увеличивающими уровень ее гормонов.

В новом исследовании ученые использовали данные более чем 13 тыс. пациентов с ревматоидным артритом и 63 тыс. здоровых людей за период с 2006 по 2018 год. Они обнаружили, что начало приема препаратов от ревматического артрита было связано с падением распространенности аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Наиболее эффективны оказались лекарства из группы биологических БПВП: у принимавших их риск аутоиммунного заболевания щитовидной железы был на 46% ниже, чем у людей без ревматоидного артрита.

Исследование может привести к перепрофилированию противоревматических лекарств для лечения аутоиммунных болезней щитовидной железы.

Ранее у местного обезболивающего были найдены противораковые свойства.