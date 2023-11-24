В мясе индейки нашли соединение, эффективное в борьбе с воспалением кишечника

Исследование ученых из Университета Томаса Джефферсона (США) показало, что продукты с высоким содержанием триптофана, такие как индейка и орехи, могут помочь предотвратить обострение язвенного колита у мышей. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Язвенный колит, или неспецифический язвенный колит (НЯК) — хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки. Симптомами заболевания являются диарея с примесью крови, боль в животе, усталость и значительная потеря веса.

Ученые предположили, что аминокислота под названием триптофан, которая содержится в мясе индейки и орехах, может снизить риск обострения этого заболевания. Чтобы проверить это, исследователи провели эксперимент с участием лабораторных мышей, желудочно-кишечный тракт которых был поражен бактерией Citrobacter rodentium. При заражении этой бактерией в организме мышей происходят изменения, аналогичные таковым у людей с язвенным колитом. Грызунов разделили на две группы. Мыши из первой группы принимали триптофан с пищей в течение двух недель. Вторая группа грызунов выступала в качестве контрольной.

По истечении 14 дней выяснилось, что употребление триптофана влияет на активность регуляторных Т-клеток. Это тип иммунных клеток, которые устремляются к месту повреждения при травмах слизистой оболочки толстой кишки. Триптофан поспособствовал увеличению способности Т-клеток «притягиваться» к поврежденным участкам и уменьшать воспаление.

Ученые предполагают, что аналогичные результаты могут быть достигнуты путем увеличения доли продуктов, содержащих триптофан, в рационе людей с язвенным колитом. Чтобы подтвердить это, необходимы дальнейшие исследования.

Ранее выяснилось, что особая противовоспалительная диета может помочь при затяжном COVID.