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Найден способ восстановить когнитивные функции, снизившиеся из-за COVID-19

Nature: особые вещества способны восстановить повреждения мозга после COVID-19

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Исследователи из Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что препараты Навитоклакс и ABT-737, а также вещества физетин и кверцетин способны восстановить клеточные повреждения мозга после COVID-19. Такая терапия может улучшить концентрацию внимания и память. Результаты опубликованы в журнале Nature.

COVID-19 ускоряет появление в мозге «зомби-клеток». Считается, что клетки, пораженные вирусом SARS-CoV-2, продолжают жить, но уже не могут делиться. Накопление этих клеток связывают с высоким риском появления локальных повреждений мозга и когнитивных нарушений, таких как затуманенность сознания и проблемы с памятью. Ученые стремились выяснить, можно ли «очистить» мозг от «зомби-клеток».

Оказалось, что противоопухолевые препараты Навитоклакс и ABT-737, а также вещества физетин и кверцетин способны восстанавливать когнитивные способности путем удаления стареющих клеток, образовавшихся после COVID-19. Эффективность действующих веществ была оценена с помощью искусственно выращенных из стволовых клеток моделей мозга. Стволовые клетки являются недифференцированными (незрелыми). Они способны превращаться в клетки различных тканей, поэтому используются для создания «заготовок» органов в лабораториях.

Физетин и кверцитин — это флавоноиды, природные красители, которые содержатся практически во всех растениях. Вероятнее всего, их польза для мозга обусловлена оказанием антиоксидантного и антиканцерогенного эффектов. Они защищают клетки организма от повреждений и подавляют воспаление в организме.

Авторы исследования убеждены, что их работа позволит приблизиться к пониманию сложной взаимосвязи между вирусными инфекциями, старением мозга и неврологическими нарушениями.

Ранее ученые нашли новый признак ухудшения работы мозга у пожилых без деменции.

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