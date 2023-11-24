Стало известно, какие виды рака могут вызывать фабричные продукты

Употребление большого количества ультра-переработанных продуктов связано с повышенным риском развития рака верхних отделов пищеварительного тракта (горла и пищевода). К такому выводу пришли исследователи из университета Бристоля (Британия). Результаты опубликованы в European Journal of Nutrition (EJN).

Авторы исследования проанализировали данные о питании и образе жизни 450 111 взрослых людей. Спустя 14 лет наблюдений за испытуемыми выяснилось, что у людей, которые часто употребляли ультра-обработанные продукты, риск развития аденокарциномы пищевода на 24% выше. При этой форме рака опухоли развиваются в железистых, продуцирующих слизь клетках.

К ультра-обработанным продуктам относятся сладкие газированные напитки, сухие завтраки и хлопья, чипсы, шоколад, мороженое и фастфуд. Такая пища произведена в промышленных условиях с использованием консервантов, усилителей вкуса и ароматизаторов. Исследование британских ученых показало, что их употребление связано с увеличением вероятности возникновения рака горла и полости рта на 23%.

Для точного понимания механизмов, лежащих в основе такой взаимосвязи, нужны дополнительные исследования. Ученые предполагают, что повышенный риск возникновения онкологических заболеваний обусловлен влиянием эмульгаторов и искусственных подсластителей в ультра-обработанных продуктах. Также исследователи не исключают, что вред организму человека могут наносить вещества, содержащиеся в их пластиковой упаковке.

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