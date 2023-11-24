Увеличение веса повышает риск развития нескольких видов рака

Лишний вес и ожирение повышает риск развития 13 видов рака, в числе которых онкологические заболевания кишечника, яичников, груди, матки, поджелудочной железы, почек и пищевода. Согласно Daily Mail, это подтверждается крупными исследованиями.

Недавнее исследование британских ученых, опубликованное в ResearchGate, показало, что у людей с лишним весом риск развития многих видов рака выше на 23%. Вероятнее всего, избыточный вес может вызвать в организме воспаление, которое способствует росту опухолей. Кроме того, у людей с ожирением зачастую повышен уровень инсулина в крови. Известно, что этот гормон может стимулировать активность раковых клеток. Доктор Хайнц Фрейслинг, ведущий автор исследования из Международного агентства по изучению рака, рассказал, что при наличии сердечно-сосудистых заболеваний риск развития рака становится еще выше.

К аналогичным выводам пришли ученые из США. В течение 11 лет они наблюдали за 577 343 людьми с индексом массы тела, который превышал норму (от 18,5 до 25). Они обнаружили, что ожирение может провоцировать появление 13 видов рака, включая рак матки, яичников, груди, поджелудочной и щитовидной желез, почек, кишечника и пищевода. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

Ранее был назван тип жира, повышающий риск деменции.