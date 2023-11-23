Вещества из сои в перспективе могут стать средствами профилактики рака простаты

Фитоэстрогены изофлавоны, содержащиеся в сое, обладают потенциалом в профилактике и лечении рака простаты. Об этом сообщают авторы научного обзора, опубликованного в журнале Nutrients.

В глобальном масштабе заболеваемость и смертность от рака предстательной железы ниже в Восточной Азии по сравнению с западными странами. Это изменение может быть связано с различиями в питании, особенно с большим потреблением изофлавонов сои в азиатских странах, отметили авторы новой работы.

Ученые сравнили клеточные механизмы действия изофлавонов сои (генистеина, даидзеина и эквола) на раковые клетки простаты, используя данные опубликованных исследований. В предстательной железе человека преобладает рецептор эстрогена β (ER-β), который взаимодействует с изофлавонами сои, включая генистеин и эквол. Они структурно напоминают эстроген, что позволяет им связываться с ER-β. Это приводит к подавлению рецепторов андрогенов и снижает выработку простат-специфического антигена, уровень которого повышается при раке простаты. Кроме того, генистеин в экспериментах на раковых клетках показал способность подавлять их рост, деление и метастазирование.

Изофлавоны действуют не только на гормоны, но также могут снижать окислительный стресс. В нормальных условиях свободные радикалы и активные формы кислорода образуются во время клеточного дыхания. Стресс или болезнь могут повысить их уровень и вызвать повреждение клеток, которое связано с повышенным риском рака. Изофлавоны сои, особенно эквол, оказались способны бороться с этим: он усиливает активность антиоксидантных ферментов человека.

Ученые заключили, что хотя эксперименты на животных и клетках доказывают потенциал изофлавонов сои в профилактике рака, требуются исследования с участием большого количества пациентов, чтобы подтвердить эти данные.

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