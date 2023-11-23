Описан перспективный способ лечения артроза коленного сустава

В РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского провели исследование эффективности использования жировой ткани пациента при лечении артроза коленного сустава. Предварительные результаты крайне оптимистичные – более 90% пациентов отметили улучшения в функциональном состоянии колена и отсутствие болевого синдрома, об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по научной работе РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Илья Еремин.

Метод предполагает использование жира пациента, его забирают и затем в лабораторных условиях получают из него клеточную фракцию. Затем полученную субстанцию вводят в колено пациенту для восстановления сустава.

«В апреле мы начали работать с первым пациентом. У нас их 50, и за каждым мы наблюдаем в течение полугода. Сейчас как раз начался период, когда у нас первые пациенты завершают этот полугодовой период наблюдения. Они приходят на финальные визиты, специалисты оценивают по разным шкалам функциональность коленного сустава, но, самое главное, объективно проводят оценку по данным МРТ, выясняя, восстановился ли хрящ. В течение трех-четырех недель мы будем готовы говорить о каких-то обобщенных данных по эффективности», – объяснил Еремин.

По его словам, после введения клеточной фракции в колено пациенту разрушенный хрящ начинает восстанавливаться, потому что в зоне быстро восстанавливается адекватное кровоснабжение.

«При артрозе у нас наблюдается хроническое воспаление, которое сопровождается разрушением хряща и уменьшением его питания из подлежащей костной ткани. Хрящевая ткань удивительна тем, что она не содержит собственных кровеносных сосудов, а питается диффузно из подлежащей костной ткани. Введение препарата направлено на стимуляцию кровоснабжения в костной ткани, за счет этого восстанавливается питание хряща», – объяснил специалист.

Однако есть случаи, которые нельзя так вылечить. Например, если артроз сопровождается искривлением оси конечности или общая площадь повреждения хряща превышает 5 кв. см.

Подробнее о способах получения клеточной фракции, при каких еще заболеваниях ученые применяют этот метод и когда такой метод терапии станет доступен по всей стране – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали устройство для получения лекарства из жира пациентов.