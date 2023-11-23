Найден способ смягчить последствия инсульта с кровоизлиянием

Ученые из научно-исследовательского института Триас и Пуйоль (IGTP) обнаружили, что введение человеческого апотрансферрина мышам после инсульта с кровоизлиянием смягчает его последствия. Работа опубликована в журнале Antioxidants.

Биологи протестировали человеческий белок апотрансферрин (его функция в организме — транспорт железа) на мышах, переживших ишемический или геморрагический (с кровоизлиянием) инсульты.

Раннее введение апотрансферрина позволило животным избежать некоторых последствий геморрагического инсульта, например, у них лучше работали передние лапы. Хотя у всех мышей ухудшилась координация, группа, получившая апотрансферрин после кровоизлияния в мозг, лучше справлялась с задачами, которые требовали одновременного использования органов чувств, движения и ориентации в пространстве. Чтобы подтвердить пользу апотрансферрина в медицине, потребуются клинические испытания на людях.

Ишемический инсульт вызывается блокировкой кровоснабжения мозга, а геморрагический — разрывом кровеносного сосуда. Во втором случае богатая железом кровь вызывает окислительное повреждение мозга (ферроптоз), потерю нервных клеток и нарушение работы мозга. Ранее ученые пытались уменьшить вред от повреждения клеток мозга железом с помощью препаратов, которые связывают его. Но их действие кратковременно, в то время как апотрансферрин выводится из организма значительно медленнее.

Ранее ученые нашли способ снизить риск инсульта при аритмии на 37%.