проект

>

Найден способ смягчить последствия инсульта с кровоизлиянием

Antioxidants: раннее введение апотрансферрина смягчает последствия инсульта

close
100%
Depositphotos

Ученые из научно-исследовательского института Триас и Пуйоль (IGTP) обнаружили, что введение человеческого апотрансферрина мышам после инсульта с кровоизлиянием смягчает его последствия. Работа опубликована в журнале Antioxidants.

Биологи протестировали человеческий белок апотрансферрин (его функция в организме — транспорт железа) на мышах, переживших ишемический или геморрагический (с кровоизлиянием) инсульты.

Раннее введение апотрансферрина позволило животным избежать некоторых последствий геморрагического инсульта, например, у них лучше работали передние лапы. Хотя у всех мышей ухудшилась координация, группа, получившая апотрансферрин после кровоизлияния в мозг, лучше справлялась с задачами, которые требовали одновременного использования органов чувств, движения и ориентации в пространстве. Чтобы подтвердить пользу апотрансферрина в медицине, потребуются клинические испытания на людях.

Ишемический инсульт вызывается блокировкой кровоснабжения мозга, а геморрагический — разрывом кровеносного сосуда. Во втором случае богатая железом кровь вызывает окислительное повреждение мозга (ферроптоз), потерю нервных клеток и нарушение работы мозга. Ранее ученые пытались уменьшить вред от повреждения клеток мозга железом с помощью препаратов, которые связывают его. Но их действие кратковременно, в то время как апотрансферрин выводится из организма значительно медленнее.

Ранее ученые нашли способ снизить риск инсульта при аритмии на 37%.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий