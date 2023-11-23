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Найдены поступающие с пищей вещества, защищающие почки от воспаления

Nature Communications: производные витамина B2 защищают почки от воспаления

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Ученые из Университетской больницы Бонна доказали, что некоторые производные витамина B2 могут уменьшить хроническое воспаление почек у мышей. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

При гломерулонефрите, то есть хроническом воспалении почек, эти органы страдают от атак иммунной системы человека. Препараты, угнетающие работу иммунитета, могут помочь замедлить заболевание. Но в некоторых случаях они неэффективны, и длительное повреждение почек может привести к потере их работоспособности.

В новом исследовании ученые выяснили, что вещества, которые организм производит из витаминов B2 и B9, могут активировать MAIT-клетки иммунитета. В норме они присутствуют в тканях слизистых оболочек, где отвечают за быстрый ответ на инфекции. У мышей без клеток MAIT гломерулонефрит прогрессировал очень быстро, а большое количество этих клеток, напротив, защищало почки от повреждения.

Затем ученые провели эксперимент на мышах, показавший, что лечение животных искусственно полученным производным витамина B2 уменьшает воспаление в почках за счет активации клеток MAIT. Защитный эффект был недостаточно сильным, чтобы полностью предотвратить гломерулонефрит, признают ученые. Однако производные витамина B2 могут стать дополнением к существующим методам лечения, повысить их эффективность или снизить необходимую дозу препаратов для угнетения иммунитета.

Ранее ученые нашли в говядине и молоке вещество, помогающее иммунитету бороться с раком.

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