Стало известно, может ли кофе улучшить обучаемость и память

Новое исследование ученых из Университета Цукубы (Япония) показало, что тригонеллин (TG), растительное соединение, содержащееся в кофе, значительно улучшает пространственное обучение и память у пожилых мышей. Результаты опубликованы в SpringerLink.

Ученые сфокусировались на поиске природных соединений, которые могут противодействовать возрастному снижению когнитивных способностей и способствовать здоровому старению. Исследователи предположили, что такое воздействие может оказывать тригонеллин (TG), растительное вещество, которое содержится в кофе и некоторых овощах.

Чтобы проверить, так ли это, ученые провели эксперимент с участием старых мышей. Грызунов разделили на две группы — первой группе TG вводили перорально в течение 30 дней, вторая группа выступала в качестве контрольной. По истечении эксперимента ученые оценили когнитивные способности всех мышей. Результаты показали, что грызуны из первой группы справились с тестами лучше своих сородичей из контрольной.

Тригонеллин оказался способен стимулировать работу митохондрий и синтез АТФ. Митохондрии называют внутриклеточными энергетическими станциями. По мере старения организма митохондрии функционируют хуже, они не могут эффективно генерировать АТФ — органическое соединение, которое служит основным источником энергии для клеток. Возрастная дисфункция митохондрий делает нейроны уязвимыми, что приводит к таким симптомам, как потеря памяти.

Кроме того, исследовательская группа обнаружила, что TG подавляет нейровоспаление — возникновение воспалительного процесса в нервной ткани в ответ на бактериальные и вирусные инфекции, травмы головы и воздействие токсинов. Нейровоспаление является ключевым признаком болезни Альцгеймера.

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