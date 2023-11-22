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Стволовые клетки помогают уменьшить боль в колене, доказали ученые

Journal of Orthopaedic Research: стволовые клетки эффективно лечат остеоартрит

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Global Look Press

Ученые подтвердили, что введение стволовых клеток в пораженный остеоартритом коленный сустав позволяет значительно уменьшить боль и улучшить работу сустава. Исследование опубликовано в Journal of Orthopaedic Research.

Терапия стволовыми клетками была предложена для восстановления тканей суставов, пораженных остеоартритом — наиболее распространенного заболевания суставов, характерного для пожилых людей. Но эффективность этого метода не была доказана.

В новой работе ученые проанализировали 16 клинических испытаний, в которых приняли участие 875 пациентов с остеоартритом коленного сустава. В каждом из исследований половине пациентов ввели в сустав настоящие стволовые клетки, а другая половина проходила через процедуру-имитацию. Такой подход позволил исключить влияние плацебо-эффекта, то есть самовнушения.

Пациенты, которые получили настоящее лечение стволовыми клетками, сообщали о значительном уменьшении боли, которое начиналось с третьего месяца после лечения. Эффективнее всего были стволовые клетки, полученные из жира и пуповины. При этом боль лучше других облегчали стволовые клетки пациента, полученные из собственного жира, а не из тканей донора. Также они привели к наиболее полному восстановлению функции коленного сустава.

Ранее ученые выяснили, как снизить риск остеоартрита тазобедренного и коленного суставов.

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