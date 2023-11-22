Ученые разработали новый метод персонализированной диагностики опухолей мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с коллегами из Северо-Западного университета в Чикаго разработали новый метод персонализированной диагностики опухолей мозга. Использование анализа экспрессии генов позволит определить степень злокачественности опухоли и подобрать эффективное лечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Для лечения опухолей мозговых оболочек, способных сдавливать прилегающую ткань мозга — менингом, зачастую назначается лучевая терапия. Это применение особого вида энергии электромагнитных излучений или пучков элементарных ядерных частиц, способных уничтожать опухолевые клетки или сдерживать их рост и деление. Однако лечение с помощью такой технологии связано с высоким риском возникновения серьезных побочных эффектов — потери памяти и снижения когнитивных способностей. Ученые стремились разработать метод диагностики, способный точно определить, в каких случаях использование лучевой терапии оправданно.

Они предположили, что повысить эффективность диагностики может скрининг опухолей на основе паттернов экспрессии генов. В зависимости от того, какие гены в популяциях клеток опухоли активны, можно определить степень ее злокачественности. Злокачественность означает способность опухолей рецедивировать, что связано с угрозой для жизни и здоровья.

Используя образцы тканей 1856 пациентов с менингиомой, исследовательская команда определила набор из 34 генов, паттерны экспрессии которых потенциально могут предсказать, разрастется ли опухоль после удаления.

Инновационный метод диагностики позволил ученым понять, что только одному из пяти пациентов с опухолями низкой степени злокачественности (с меньшей вероятностью повторного роста), требуется лучевая терапия. Во всех остальных случаях ее использование может быть небезопасно.

По мнению ученых, новый инструмент позволит повысить эффективность терапии опухолей мозга и поможет избежать траты времени на неподходящие стратегии лечения.

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