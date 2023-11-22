Названы опасные последствия курения в молодом и подростковом возрасте

Курение в молодом и подростковом возрасте способствует снижению когнитивных способностей у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты исследования опубликованы в SpringerLink.

В исследовании приняли участие 194 добровольца в возрасте 16-22 лет. Участники были разделены на две группы в зависимости от частоты употребления никотиносодержащей продукции. Испытуемые из первой группы курили чаще одного раза в неделю, а добровольцы из второй — реже. Участники предоставили информацию о состоянии своего физического и психического здоровья, а также прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) для измерения скорости кровотока в головном мозге.

Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют никотин, скорость движения крови в левом и правом предклинье полушарий головного мозга, а также в левой задней и правой передней частях его поясной извилины была снижена. Эти области отвечают за когнитивные функции, такие как внимание и память.

Также ученые отметили, что по мере взросления никотинозависимых снижение кровотока в этих областях в их мозге становилось более выраженным. В будущем такие изменения могут стать причиной развития деменции — приобретенного слабоумия, вызванного дисфункцией нейронов. Из-за недостаточно эффективного передвижения кровь не может насыщать мозг достаточным количеством кислорода и питательные веществ.

Авторы исследования надеются, что их работа поспособствует разработке новых, эффективных стратегий общественного здравоохранения по борьбе с употреблением никотина и табака среди молодежи.

Ранее стало известно, как нарушения слуха связаны с деменцией.