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Российские ученые создали нейростимулятор, который кардинально снижает тремор

В ДВФУ создали нейростимулятор, снижающий тремор на 80% при болезни Паркинсона

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The University of Manchester

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали электронный неимплантируемый нейростимулятор и испытали его на пациентах с болезнью Паркинсона. Результаты показали, что устройство снижает тремор на 80%, об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Болезнь Паркинсона — хроническое заболевание нервной системы. В прогрессирующем состоянии у пациентов поражаются нейронные клетки мозга и нарушаются двигательные функции. Характерные симптомы болезни — непроизвольный тремор рук, скованность движений, нестабильность движений тела.

Созданное в ДВФУ устройство подавляет тремор рук. Сейчас это делают с помощью операций и специальных препаратов, однако это не всегда эффективно. В мире существует только один западный аналог устройства, производимый в США. На российском рынке подобных приборов нет.

Нейростимулятор крепится на предплечье и ощущается как телефон при пробежке. Импульсы передаются через кожу, это позволяет подавить тремор без хирургического вмешательства. Первый отечественный прототип специализированного нейростимулятора протестировали на пяти пациентах, – положительная динамика прослеживается, но тремор снижается в каждом случае по-разному.

«Необходимы дополнительные исследования для отработки методики проведения стимуляции и повышения стабильности результатов терапии. Параллельно мы разрабатываем промежуточный прототип в виде браслета, чтобы пациентам было удобно применять устройство в повседневной жизни», — рассказал «Газете.Ru» биоинженер Лаборатории экспериментальной и трансляционной медицины ДВФУ Александр Артеменко.

После полного комплекса испытаний ученые планируют выпустить предсерийный образец, уменьшив размер до наручных часов и оптимизировав алгоритм стимуляции. Отечественный нейростимулятор выйдет на рынок после всех процедур медицинской регистрации, — ориентировочно через 2 года.

Ранее ученые установили, что средиземноморская диета замедляет ухудшение умственных способностей у пожилых.

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