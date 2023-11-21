проект

>

Названы напитки, которые могут повышать риск развития деменции

BMC: сладкие напитки могут повышать риск развития деменции

close
100%
Depositphotos

Ученые из Гисенского университета имени Юстуса Либиха (Германия) обнаружили, что употребление напитков с содержанием натурального сахара связано с повышенным риском развития деменции. Результаты исследования опубликованы в BMC (BioMed Central).

В исследовании приняли участие 186 622 человека. Добровольцы предоставили ученым информацию о своих пищевых привычках и состоянии здоровья. Исследователи стремились выяснить, способны ли продукты питания с высоким содержанием жиров и сладкие напитки (фруктовые соки, Coca-Cola, молочные коктейли) увеличить вероятность появления деменции.

Значимой связи между употреблением жирной пищи и повышенным риском развития деменции обнаружено не было. Тем не менее, ученые выяснили, что этим заболеванием чаще страдали любители напитков на основе натурального сахара. Исследователи предположили, что самыми сильными «провокаторами» деменции являются молочные коктейли и йогурты. В числе «безопасных» напитков оказались чай и кофе.

Также отмечается, что аналогичные натуральные сахара, употребляемые с пищей, не повышают вероятность развития деменции. Чтобы выяснить, почему сахар в еде и напитках оказывает различный эффект на организм человека, необходимы дальнейшие исследования.

Ранее ученые разработали новый метод отслеживания прогрессирования болезни Альцгеймера.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий