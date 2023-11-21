Названы напитки, которые могут повышать риск развития деменции

Ученые из Гисенского университета имени Юстуса Либиха (Германия) обнаружили, что употребление напитков с содержанием натурального сахара связано с повышенным риском развития деменции. Результаты исследования опубликованы в BMC (BioMed Central).

В исследовании приняли участие 186 622 человека. Добровольцы предоставили ученым информацию о своих пищевых привычках и состоянии здоровья. Исследователи стремились выяснить, способны ли продукты питания с высоким содержанием жиров и сладкие напитки (фруктовые соки, Coca-Cola, молочные коктейли) увеличить вероятность появления деменции.

Значимой связи между употреблением жирной пищи и повышенным риском развития деменции обнаружено не было. Тем не менее, ученые выяснили, что этим заболеванием чаще страдали любители напитков на основе натурального сахара. Исследователи предположили, что самыми сильными «провокаторами» деменции являются молочные коктейли и йогурты. В числе «безопасных» напитков оказались чай и кофе.

Также отмечается, что аналогичные натуральные сахара, употребляемые с пищей, не повышают вероятность развития деменции. Чтобы выяснить, почему сахар в еде и напитках оказывает различный эффект на организм человека, необходимы дальнейшие исследования.

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