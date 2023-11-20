Обнаружен новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями

Ученые из Института клинических исследований Монреаля создали особое антитело Z10, которое стимулирует макрофаги захватывать и уничтожать раковые клетки. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Макрофаги — это клетки иммунной системы человека. Одна из функций макрофагов заключается в поглощении и «поедании» дефективных клеток, включая раковые. Этот процесс называется фагоцитоз. Однако при некоторых онкологических заболеваниях макрофаги переходят в состояние покоя и не могут эффективно защищать организм от угроз.

Ученые объяснили, что зачастую в раковых клетках присутствует особая молекула CD47. CD47 замедляет фагоцитоз, активируя рецептор контрольной точки макрофагов SIRPa. Также они обнаружили, что CD47 не только угнетает активность макрофагов, но и снижает активность молекулы SLAMF7 в раковых клетках при онкологических заболеваниях крови, таких как лейкемия. Это ускоряет разрастание опухолевых клеток. Исследовательская группа стремилась найти способ блокировки этого механизма.

Разработанное новое антитело Z10 ослабляет воздействие CD47 на SLAMF7, тем самым усиливая элиминацию (устранение) раковых клеток. Авторы исследования надеются, что их открытие позволит разработать новые подходы при терапии таких заболеваний, как лейкемия и лимфома. В настоящее время научный коллектив устанавливает партнерские отношения с фармацевтическими компаниями, чтобы разработать препараты для тестирования Z10 в клинических исследованиях.

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