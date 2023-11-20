проект

>

Стало известно, почему препараты для улучшения сна могут быть вредны для детей

JAMA: безопасность добавок с мелатонином для детей не доказана

close
100%
Freepik.com

Ученые из Университета Колорадо рассказали, что препараты для улучшения сна с мелатонином могут быть небезопасны для детей. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

Мелатонин — это гормон, основной регулятор циркадного ритма всех живых организмов. Он вырабатывается шишковидной железой. Существуют лекарственные препараты, содержащие синтетические аналоги мелатонина. Они используются для устранения бессонницы и ускорения засыпания.

В результате опроса, в котором приняли участие около тысячи американских семей с детьми, выяснилось, что 18,5% детей в возрасте от пяти до девяти лет периодически принимают препараты с мелатонином. Среди подростков в возрасте от 10 до 13 лет это количество возросло до 19,4%. Кроме того, иногда родители дают такие добавки дошкольникам, детям от одного года до четырех лет. Также ученые обнаружили, что с возрастом ребенка дозировка препаратов с мелатонином растет. Дошкольники принимают от 0,25 до 2 миллиграммов, а дети младшего возраста — до 10 миллиграммов.

Авторы исследования предупреждают, что такое самолечение может негативно сказаться на детском здоровье — безопасность лекарств на основе мелатонина не доказана. Иногда препараты (в том числе предназначенные для детей) содержат больше действующего вещества, чем указано на упаковке. Некоторые исследования показали, что такие лекарства способны влиять на сроки наступления полового созревания. Кроме того, в больших дозировках вещество может быть токсично.

Ученые подчеркнули, что такие препараты лишь маскируют реальные причины появления проблем со сном у детей. Чтобы устранить бессонницу, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти необходимые обследования.

Ранее была обнаружена связь между бессонницей и деменцией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий