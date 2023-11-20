Стало известно, почему препараты для улучшения сна могут быть вредны для детей

Ученые из Университета Колорадо рассказали, что препараты для улучшения сна с мелатонином могут быть небезопасны для детей. Результаты исследования опубликованы в JAMA (Journal of the American Medical Association).

Мелатонин — это гормон, основной регулятор циркадного ритма всех живых организмов. Он вырабатывается шишковидной железой. Существуют лекарственные препараты, содержащие синтетические аналоги мелатонина. Они используются для устранения бессонницы и ускорения засыпания.

В результате опроса, в котором приняли участие около тысячи американских семей с детьми, выяснилось, что 18,5% детей в возрасте от пяти до девяти лет периодически принимают препараты с мелатонином. Среди подростков в возрасте от 10 до 13 лет это количество возросло до 19,4%. Кроме того, иногда родители дают такие добавки дошкольникам, детям от одного года до четырех лет. Также ученые обнаружили, что с возрастом ребенка дозировка препаратов с мелатонином растет. Дошкольники принимают от 0,25 до 2 миллиграммов, а дети младшего возраста — до 10 миллиграммов.

Авторы исследования предупреждают, что такое самолечение может негативно сказаться на детском здоровье — безопасность лекарств на основе мелатонина не доказана. Иногда препараты (в том числе предназначенные для детей) содержат больше действующего вещества, чем указано на упаковке. Некоторые исследования показали, что такие лекарства способны влиять на сроки наступления полового созревания. Кроме того, в больших дозировках вещество может быть токсично.

Ученые подчеркнули, что такие препараты лишь маскируют реальные причины появления проблем со сном у детей. Чтобы устранить бессонницу, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти необходимые обследования.

Ранее была обнаружена связь между бессонницей и деменцией.