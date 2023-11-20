Стало известно, как ультраобработанные продукты влияют на мозг человека

Ученые из Университетской больницы имени Хосепа Труэты (Испания) в составе научного коллектива обнаружили, что ультраобработанные продукты (фастфуд, замороженные готовые блюда, шоколад, выпечка) могут уменьшать объем некоторых частей головного мозга и вызывать депрессию. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

Ультраобработанные продукты — это еда, которая произведена с использованием консервантов, эмульгаторов, усилителей вкуса и искусственных ароматизаторов. В этих продуктах мало питательных веществ, белка и пищевых волокон, однако они имеют повышенную калорийность из-за высокого содержания в них жиров и сахара.

В исследовании приняли участие 152 взрослых человека, 89 из которых страдали ожирением. Добровольцы предоставили информацию о своих пищевых привычках и заполнили опросники для оценки тяжести симптомов депрессии. Ученые обнаружили, что употребление ультраобработанных продуктов связано с высоким риском развития этого заболевания и его более тяжелым течением.

Затем исследователи оценили влияние употребления такой пищи на головной мозг человека. Выяснилось, что фастфуд, выпечка, шоколад и готовые замороженные продукты в больших количествах способствуют уменьшению объема мозгового вещества в левой части миндалевидного тела и задней поясной извилине коры головного мозга. Эти области являются важными составляющими системы вознаграждения мозга — совокупности структур, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия.

Другими словами, миндалевидное тело и задняя поясная извилина коры головного мозга обрабатывают информацию о прошлом опыте употребления пищи и влияют на будущие решения о том, какой продукт стоит съесть. Дорсомедиальная префронтальнаялобная кора была еще одной областью мозга, объем которой был уменьшен. Эта часть отвечает за когнитивный контроль — способность сопротивляться стремлению к немедленному вознаграждению (например, к вкусной пище).

Такие изменения в головном мозге ведут к изменению пищевых предпочтений — тяге к жирным, сладким и калорийным продуктам, а также невозможности отказаться от их употребления. Некоторые исследования показали, что неправильное питание провоцирует развитие различных заболеваний, в числе которых болезни сердца и рак.

Ранее ученые выяснили, что не все ультра-обработанные продукты вредны.