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Ученые разработали новый метод отслеживания прогрессирования болезни Альцгеймера

Nature: модель из особых клеток позволит отследить развитие болезни Альцгеймера

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Ученые из Университета Висконсин-Мэдисон научились выращивать нейроны из стволовых клеток человека, используя особый белок ACTIVIN-A. Такая модель позволит понять причины прогрессирования болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции. Это нейродегенеративное заболевание, оно сопровождается прогрессирующей дисфункцией нервных клеток (нейронов). Новое исследование было сосредоточено на изучении LC-NE нейронов голубого пятна головного мозга. Это небольшое небольшое ядро, расположенное в глубоких отделах ствола мозга человека.

Эти нейроны регулируют сердцебиение, кровяное давление, отвечают за память, внимание. Кроме того, при болезни Альцгеймера они начинают дегенерировать на очень ранней стадии — иногда за годы до появления сбоев в работе других областей мозга.

Ученые стремились создать модель, которая могла бы эффективно отражать активность нейронов голубого пятна. Предыдущие попытки создания этих нейронов из стволовых клеток (способных превращаться в клетки различных органов и тканей) человека с участием мышей были безуспешны. Исследователи обнаружили, что созданию такой модели может поспособствовать использование белка ACTIVIN-A. Он принимает активное участие в процессе нейрогенеза — образования нового функционирующего нейрона.

Для создания искусственных нейронов LC-NE исследователи преобразовали стволовые клетки человека в клетки заднего мозга. Затем они использовали ACTIVIN-A, чтобы сделать выращенные нейроны жизнеспособными. Новые нейроны продемонстрировали способность образовывать аксоны — ветви, по которым нервные импульсы идут от тела клетки к органам и другим нервным клеткам.

Ученые объяснили, что их разработка может послужить моделью, отражающей развитие нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Кроме того, искусственно выращенные клетки позволят проводить тестирование эффективности различных препаратов.

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