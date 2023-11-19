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Ученый объяснил, что будет в случае исчезновения Y-хромосомы

Генетик Крутовский: если Y-хромосома исчезнет, ее можно будет вернуть искусственно

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Человеческая «мужская» Y-хромосома со временем может совсем перестать существовать. В этом случае с помощью инъекции или геномного редактирования на стадиях развития эмбриона можно полностью перепрограммировать пол, что повлияет и на первичные половые признаки. Данный механизм может закрепиться в геноме, передаваться по наследству и вообще заменить Y-хромосому в случае ее потери в процессе эволюции человека, объяснил «Газете.ru» генетик, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессора кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константин Крутовский.

«У человека — хромосомный тип наследования, но он очень жесткий. Если ХY – значит точно будет самец, если ХХ — точно самка. От среды это никак не зависит. Это как бы гарантирует, что всегда соблюдается соотношение один к одному в этом виде. Хотя в реальности мальчиков рождается чуть больше по ряду причин», — говорит Крутовский.

Однако существует и другой способ регуляции пола – дозовый. «Налил» больше определенного гена, – и развивается самка, а не самец или наоборот. Таким образом, например, регулируется пол у некоторых черепах. В более теплых условиях рождается больше самок, в менее, — самцов. От температуры зависит активность определенного гена.

По словам профессора, искусственно регулировать пол у людей с помощью дозового эффекта также возможно.

«Это будет очень легко регулировать, поднимаешь экспрессию (активность) одного гена, и запускаешь развитие чисто по мужскому варианту. Это можно будет делать в виде инъекций и некоторое время поддерживать, наверное, эту дозу, а можно зафиксировать повышенную дозу и сделать её постоянной через редактирование генома. Если это делать на ранних стадиях развития, до полового созревания, тогда у девочки уже не разовьются первичные половые признаки по женскому типу, у нее не будет вагины и груди. Развитие пойдет полностью по мужскому типу. А можно наоборот подавлять активность определённых генов у мальчиков, и развитие пойдет полностью по женскому типу. Это кардинально отличается от сегодняшней картины перехода из одного пола в другой», — объяснил Крутовский.

Подробнее о том, что будет если у человека тоже окончательно исчезнет Y-хромосома, и возможно ли это, — в материале «Газеты.Ru».

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