Установлено, как вейп загрязняет воздух

Группа исследователей из Университетской больницы Мюнхена (Германия) оценили качество воздуха после курения никотиновых и безникотиновых электронных сигарет. Результаты были представлены в журнале The International Journal of Hygiene and Environmental Health.

В исследовании представлена комплексная оценка содержания твердых частиц (ТЧ), летучих органических соединений (ЛОС), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), карбонилов и металлов. В рамках работы шесть сеансов вейпинга девять добровольцев курили электронные сигареты с никотином и без него в тщательно проветриваемом помещении в течение двух часов.

«Мы проанализировали уровни загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе помещений и отслеживали влияние на выделение FeNO и профиль метаболитов в моче испытуемых. Для сравнения были дополнительно проанализированы компоненты растворов для электронных сигарет», — рассказали авторы.

Во время сеансов вейпинга в газовой фазе были обнаружены значительные количества 1,2-пропандиола, глицерина и никотина, а также высокие концентрации PM2,5. Концентрация предполагаемого канцерогенного ПАУ в воздухе помещений увеличилась на 20%, а алюминия — в 2,4 раза. Уровень FeNO увеличился у 7 из 9 человек. Содержание никотина в жидкостях варьировалось и было в 1,2 раза выше, чем заявлено производителем.

«Наши данные подтверждают, что электронные сигареты вопреки заявлениям содержат большое количество вредных выбросов, и они представлять угрозу для здоровья пользователей и пассивных курильщиков», — заключили авторы.

Ранее ученые обнаружили, что ограничение продажи вейпов не сокращает число курильщиков.