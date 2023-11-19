Назван фактор, без которого витамин D не улучшит здоровье сердца

Низкий уровень витамина D связан с повышенным сердечно-сосудистым риском, но исследования не смогли доказать эффективность добавок с витамином D для профилактики инфарктов и инсультов. Как выяснили авторы работы, представленной на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации (AHA), это противоречие может быть связано с тем, что обычно назначаемые дозы витамина D слишком малы, чтобы оказать влияние на сердце.

В исследовании приняли участие 632 пациента. Их разделили на две группы: первая получала рекомендованную всем профилактическую дозу витамина D, а пациентам из второй группы дозу подбирали индивидуально после анализа крови и затем корректировали каждые три месяца. Целью было поднять уровень витамина до более чем 40 нанограммов на мл (нг/мл).

В США диетическая норма витамина составляет 600–800 международных единиц (МЕ). В некоторых случаях пациентам требовалось более 10 000 МЕ. Менее 65% достигли уровня более 40 нг/мл за три месяца. 86,5% участников из группы индивидуального подбора потребовались значительно более высокие дозы витамина D, чтобы достичь целевого значения.

«Эти результаты показывают, что без индивидуального подхода к оценке и дозированию витамина D пациенты, скорее всего, не увидят никаких результатов», — заключили ученые.

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