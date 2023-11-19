Тест с раствором соли определяет жажду из-за гормонального дефицита с точностью 95%

Ученые из Базельского университета выяснили, что тест с раствором соли позволяет определить, страдает ли человек от жажды из-за психологических проблем, либо из-за серьезного заболевания — дефицита гормона вазопрессина. Работа опубликована в журнале NEJM.

Вазопрессин — гормон, выделяемый мозгом (гипофизом). Он регулирует содержание воды и соли в организме. При его дефиците моча человека становится очень разбавленной, человек теряет большое количество жидкости и испытывает сильную жажду. Чрезмерное потребление воды при этом может быть опасно для жизни.

Чтобы проверить, есть ли у человека дефицит вазопрессина, используют тест, при котором ему внутривенно вводят раствор соли либо аминокислоты аргинина. Оба препарата повышают уровень вазопрессина в крови. Если у человека есть его дефицит, введение этих препаратов не приведет к повышению концентрации мочи.

В новом исследовании при участии 158 пациентов ученые показали, что инъекции с солевым раствором позволяют поставить правильный диагноз более чем 95% пациентов. Однако тест, в котором используется раствор аргинина, привел к правильному диагнозу лишь в 75% случаев.

Люди, которые выпивают более трех литров жидкости в день, могут страдать от дефицита вазопрессина, хотя для большинства это просто безобидная привычка, от которой может избавить помощь психотерапевта. Неспособность различить эти два заболевания может оказаться фатальной. Выводы ученых означают, что тест с раствором соли более точен.

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