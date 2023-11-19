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Избыток железа может привести к слепоте, выяснили ученые

Redox Biology: накопление железа в сетчатке при токсоплазмозе приводит к слепоте

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Ученые из Университета Нагои выяснили, что причиной слепоты при глазном токсоплазмозе является накопление железа в сетчатке. Препарат, снижающий концентрацию железа, позволил смягчить заболевание у мышей. Исследование было опубликовано в журнале Redox Biology.

Токсоплазма — паразит, которым заражена примерно треть человечества. При поражении глаз токсоплазмой 25% пациентов испытывают потерю зрения. Частично это связано с тем, что тест ПЦР, используемый для диагностики заболевания, ненадежен: точность составляет всего 30%.

В новом исследовании ученые предложили вместо теста на паразита проверять уровень железа в глазах пациентов. Они обнаружили повышенную концентрацию железа в сетчатке мышей, больных токсоплазмозом. Кроме того, у людей с глазным токсоплазмозом концентрация железа в стекловидном теле была снижена по сравнению с пациентами с другими заболеваниями глаз, что может указывать на его миграцию в сетчатку. Чувствительность и специфичность теста, основанного на анализе уровня железа, превышали 80%. Дальнейшее исследование показало, что накопление железа вызывало потерю клеток сетчатки, что и может быть причиной слепоты. Введение препарата деферипрона, связывающего железо, уменьшило воспаление сетчатки у мышей.

Ранее ученые нашли способ избежать слепоты при глаукоме.

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