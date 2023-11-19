проект

>

Врачи разработали зубную пасту против тяжелой аллергии

ACAAI: от тяжелой аллергии на арахис можно избавиться с помощью зубной пасты

close
100%
Depositphotos

Зубная паста для иммунотерапии аллергии показала 100%-ную эффективность в эксперименте, который продлился 11 месяцев. Исследование представлено на ежегодном научном собрании Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

Аллергия на арахис часто проявляется тяжелыми симптомами и может быть опасна для жизни. Для смягчения аллергии используют пероральную иммунотерапию — введение небольших доз арахисового белка под контролем врача, чтобы позволить организму привыкнуть к аллергену. В новом исследовании ученые протестировали специально разработанную зубную пасту для смягчения аллергии на арахис.

В эксперименте приняли участие 32 человека в возрасте от 18 до 55 лет с аллергией на арахис. В течение 48 недель они получали обычную зубную пасту, либо пасту с арахисовым белком, причем его концентрацию постепенно повышали. Все, кто получал арахисовую зубную пасту, в конечном итоге стали способны переносить самые высокие дозы белка. У них сохранились лишь легкие побочные реакции, например, зуд в полости рта.

До конца эксперимента дошли все участники, что говорит о хорошей переносимости лечения. Кроме того, такая форма иммунотерапии может расширить ее применение и повысить эффективность, ведь человек может жить как обычно, не боясь пропустить прием препаратов, и «лечиться» во время чистки зубов.

Ранее ученые нашли способ удешевить лечение мышечных спазмов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий