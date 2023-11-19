Звук может изменить клеточный скелет, выяснили ученые

Ученые из Университета Осло выяснили, что звуковое воздействие меняет структуру «скелета» клеток в условиях лаборатории. Исследование опубликовано в журнале Bioengineering.

Для экспериментов ученые использовали «бессмертную» линию клеток HeLa. Их разделили на четыре группы для оценки 15-минутного звукового воздействия. Одни клетки подвергли звуку с регулярным ритмом, вторые — с нерегулярным, третьи — непрерывному звуку, а четвертые были контрольной группой, которую не подвергали звуковому воздействию.

После этого биологи изучили микрофиламенты — тонкие длинные нити, которые помогают клеткам поддерживать форму и делиться. Они стали плотнее и короче, причем непрерывный звук вызвал наиболее выраженные изменения. Ученые предполагают, что обнаруженные ими эффекты могут быть полезны для выращивания в лаборатории клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.

«Обычно исследователям требуется множество химических веществ для стимуляции клеток. Если можно стимулировать клетки с помощью вибрации, например, звука, это может привести к новым способам экспериментирования с ними», — объяснили авторы.

Изменения, которые ученые наблюдали в клетках, подвергавшихся воздействию звука, не означают, что музыка полезна или вредна, подчеркнули авторы работы. Их эксперимент лишь закладывает основу для будущих исследований.

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