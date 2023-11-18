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Гормон голода из кишечника способен проникать в мозг и влиять на поведение, выяснили ученые

Neuron: вырабатываемый в кишечнике гормон грелин влияет на принятие решений

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Гормон голода грелин, вырабатываемый в кишечнике, напрямую изменяет работу зоны мозга, отвечающей за принятие решений. Исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL) опубликовано в журнале Neuron.

Биологи провели эксперимент на мышах: их поместили в помещение с едой. При этом работу мозга визуализировали в режиме реального времени. Все животные заинтересовались пищей, но начинали есть только голодные особи.

Ученые обнаружили, что активность в вентральной части гиппокампа увеличивается, когда животные приближаются к еде, и эта активность мешает животному есть, если оно сыто. Эта зона играет ключевую роль в принятии решений. Если мышь была голодна, нейронная активность в этой области была меньше, поэтому гиппокамп больше не подавлял желание животного поесть.

Исследователи обнаружили, что в крови у голодных мышей был повышен уровень гормона грелина. Тогда они удалили из нервных клеток мозга мышей рецепторы к грелину, тем самым сделав их нечувствительными к гормону. Это заставляло животных есть даже в отсутствии голода.

Предыдущие исследования показали, что гиппокамп животных, в том числе приматов, имеет рецепторы к грелину. Открытие ученых продемонстрировало, что гормон голода может преодолевать гематоэнцефалический барьер (границу между кровеносной системой мозга и остального тела) и напрямую влиять на мозг. Похожие механизмы регуляции голода, вероятно, есть и у людей, поэтому исследование поможет лучше понять расстройства пищевого поведения человека.

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