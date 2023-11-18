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Названа привычка, разрушающая внимание и интеллект

The Conversation: зависимость от электронных устройств снижает интеллект

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Чрезмерное использование электронных устройств связано с ухудшением умственных способностей. Об этом ученые из Университета Маккуори рассказали The Conversation.

Ученые провели метаанализ 34 исследований, в которых изучались различные формы использования электронных устройств (включая игры, поиск в интернете и социальные сети). Люди с чрезмерным экранным временем или зависимостью от экранов демонстрировали значительно более низкие умственные способности.

Сильнее всего у них страдало внимание, то есть способность сохранять фокус на неизменном стимуле в течение длительного периода времени. Также была снижена способность контролировать свои автоматические реакции. Возраст участников и тип использования электронного устройства не влиял на результаты.

Ученые не уверены в том, является ли ухудшение внимания причиной или следствием использования электронных устройств, — для этого понадобятся другие исследования. Однако имеющиеся научные работы в основном подтверждают, что большое экранное время ухудшает умственные способности.

Ранее ученые нашли новую возможную причину болезни Альцгеймера.

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