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Названы опасные последствия недостатка витамина В12

SOCI: недостаток витамина В12 провоцирует воспаление в организме

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Ученые из Университета Барселоны в составе научного коллектива обнаружили, что воспаление в организме, вызванное недостатком витамина В12, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных расстройств. Результаты исследования опубликованы в Journal of Science of Food and Agriculture (SOCI).

Витамин В12 — это важнейшее питательное вещество, участвующее в различных физиологических процессах в организме. Этот витамин имеет большое значение для общего состояния здоровья. Его дефицит может быть результатом неполноценного питания (приверженность вегетарианству, веганству) или неэффективного усвоения.

Исследователи из Испании выяснили, что недостаток В12 связан с повышением в организме уровней двух маркеров воспаления — интерлейкина (IL)-6 и С-реактивного белка (CRP). Ученые объяснили, что хроническое воспаление связано с риском возникновения широкого спектра заболеваний, таких как диабет, нейродегенеративные расстройства, инфаркт и гипертония. Также стало ясно, что чем больше витамина В12 в организме человека — тем ниже у него маркеры воспаления. Это называется обратной зависимостью.

Ученые надеются, что их работа позволит приблизиться к пониманию механизмов возникновения нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Паркинсона. Сейчас ученые планируют продолжить исследования, чтобы установить, связано ли хроническое воспаление в организме с ожирением и синдромом раздраженного кишечника.

Ранее врач перечислил недостатки веганских продуктов.

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