Назван тип питания, улучшающий самочувствие при менопаузе

Ученые из некоммерческой исследовательской организации Physicians Committee for Responsible Medicine выяснили, что исключение из рациона продуктов животного происхождения и увеличение в нем доли соевого белка снижает интенсивность приливов жара при менопаузе. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

В исследовании приняли участие 84 женщины в постменопаузе. Это период после наступления менопаузы, продолжительностью 5-8 лет, в течение которого может проявляться климактерический синдром. Климакс, или климактерический синдром — это комплекс вегетативно-сосудистых, психических и обменно-эндокринных нарушений, возникающих у женщин на фоне угасания гормональной функции яичников и общего старения организма.

Ученые стремились выяснить, способно ли изменение рациона питания снизить частоту и интенсивность приливов жара. Ощущение притока тепла к верхней части тела и лицу, которое через несколько минут сменяется ознобом, связано с нарушением общей терморегуляции организма, вызванным гормональными изменениями.

Участниц разделили на две группы. Первая в течение 12 недель придерживалась веганской диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием соевого белка. Участницы из второй группы привычный рацион питания не меняли. По истечении 12 недель ученые собрали у участниц образы кала для оценки состояния микрофлоры кишечника. Оказалось, что снижение численности бактерий Porphyromonas и Prevotella corporis связано с уменьшением частоты и интенсивности приливов жара. Отмечается что увеличение популяции Prevotella corporis в кишечнике характерно для людей с ревматоидным артритом. Вероятнее всего, веганская диета поспособствовала угнетению провоспалительного свойства, которым обладает этот род бактерий.

Также отмечается, что изменение рациона питания повлекло за собой снижение массы тела участниц, а также уменьшило вероятность возникновения у них сахарного диабета. Для углубленного изучения механизмов, лежащих в основе такой взаимосвязи, необходимы дальнейшие исследования.

Ранее биологи впервые обнаружили менопаузу у обезьян.