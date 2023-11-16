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Стало известно, как алкоголь влияет на скорость биологического старения

Aging: алкоголь ускоряет биологическое старение

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Ученые из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете в составе научного коллектива выяснили, что алкоголь ускоряет биологическое старение организма. Результаты исследования опубликованы в Aging.

В исследовании приняли участие 3823 человека. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников, а также оценили влияние этилового спирта (алкоголя) на метилирование их ДНК. Это модификация молекулы ДНК, при которой не трансформируется структура кодируемого белка, но активность определенных генов может меняться. На основе метилирования ДНК можно оценивать темпы биологического старения.

Выяснилось, что употребление чрезмерного количества алкоголя взрослыми и пожилыми людьми в течение длительного времени было связано с повышением биомаркеров старения — GAA и PAA. GrimAge acceleration (GAA) — это эпигенетический маркер, отражающий темпы физиологического старения организма вследствие развития атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний. PhenoAge acceleration (PAA) — это совокупность показателей, свидетельствующих о преждевременном износе органов и систем человеческого тела из-за метилирования ДНК.

Выяснилось, что алкоголь действительно может увеличить биологический возраст. Ученые уточнили, что употребление 14 граммов этанола в день (примерно столько содержится в небольшом бокале вина или бутылке пива) ускоряет РAA на 0,15 года. Кроме того, такой напиток, как ликер, заставляет организм быстрее стареть по типу GAA.

Ранее ученые рассказали, в каких случаях алкоголь улучшает сон.

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