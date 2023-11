Ученые выяснили, что спутанность сознания при COVID-19 не связана с нейровоспалением

Ученые из Йельского университета выяснили, что спутанность сознания при COVID-19 не может быть вызвана повреждением сосудов головного мозга в результате нейровоспаления. Результаты исследования опубликованы в JAMA (The Journal of the American Medical Association).

Многие люди, болеющие COVID-19, отмечают снижение концентрации внимания и ощущение «тумана в голове». Существует мнение, что такое состояние может быть связано с повреждением кровеносных сосудов в головном мозге, вызванное воспалением в нервной ткани. Исследователи из Йельского университета стремились проверить, так ли это. Они собрали образцы спинномозговой жидкости у 37 добровольцев, чтобы отследить наличие биомаркеров, указывающих на нейровоспаление и дисфункцию гематоэнцефалического барьера. Он защищает центральную нервную систему от патогенных микроорганизмов.

Оказалось, что у людей с COVID-19 уровни воспалительного белка цитокина и маркера активации клеточной иммунной системы неоптерина не были повышены. Увеличение концентрации этих молекул в организме характерно для многих нейровоспалительных состояний. Нейровоспаление возникает в нервной ткани в ответ на бактериальные и вирусные инфекции, черепно-мозговые травмы, воздействие токсических веществ, аутоиммунные процессы и другие факторы.

Это значит, что помутнение сознания при СOVID-19 не связано с воспалением в мозге. Чтобы выявить причину такого состояния, ученые планируют продолжить исследования. Они будут направлены на изучение структурных и сосудистых аномалий мозга у переболевших COVID-19.

